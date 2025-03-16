Вогонь спалахув в нічному клубі Pulse в місті Кочані

В Північній Македонії в ніч на неділю, 16 березня під час концерту в клубі спалахнула пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей. Про це у неділю повідомила британська телерадіомовна корпорація BBC.

Відомо, що трагічний інцидент стався у неділю, 16 березня, приблизно о 03:00 за місцевим часом в нічному клубі Pulse в місті Кочані. Під час виступу хіп-хоп-дуету ADN в приміщенні перебувало близько 1500 людей.

ЗМІ зазначають, що пожежа могла бути спричинена використанням піротехнічних пристроїв. Наразі повідомляють, що щонайменше 51 людина загинула, а понад 100 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президентці Гордані Силяновській-Давковій та народу Північної Македонії через пожежу у нічному клубі.

«Мої співчуття родинам і близьким загиблих, Президентці Гордані Силяновській-Давковій та народу Північної Македонії. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Україна розділяє скорботу разом із нашими македонськими друзями в цей сумний день», – йдеться у дописі.