Наслідки пожежі в готелі Uludağ Kervansaray 27 березня

На гірськолижному курорті Улудаг [Uludağ] в Туреччині горів готель. Унаслідок пожежі загинули двоє людей, серед яких – турецький лижник Беркін Уста, повідомив турецький телеканал TRT Haber в четвер, 27 березня.

Готель Uludağ Kervansaray, де сталося пожежа, був закритий у січні через відсутність ліцензії на туристичний бізнес. Займання сталося в зоні кафетерію близько шостої ранку та швидко поширилось всією будівлею. На момент пожежі в готелі перебували 12 людей – працівники готелю та гірськолижного центру. Через задимлення постраждали лижний інструктор, його дружина і син.

«Ях’я Уста, президент Турецької асоціації викладачів гірськолижного спорту та сноубордингу, його дружина Фікріє та син, чемпіон світу з гірськолижного спорту, національний лижник Беркін Уста, були доставлені до медичного центру в Улудазі. Попри втручання, Ях’я Уста і Беркін Уста не вдалося врятувати», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ще один співробітник готелю отримав поранення та був доставлений до лікарні.

У Головній прокуратурі провінції Бурса повідомили, що розпочали розслідування за фактом пожежі в Улудазі. Міністерство праці та соціального захисту населення призначило інспектора для розслідування пожежі.

Нагадаємо, 21 січня у Туреччині сталася пожежа в готелі одного з гірськолижних курортів. Унаслідок інциденту загинули понад 60 людей, щонайменше 51 людина зазнала поранень.