Центральну ялинку у Львові відкрили 5 грудня

У четвер, 5 грудня, на площі перед оперним театром у Львові засвітили центральну новорічну ялинку, яку місту безкоштовно подарувала сімʼя Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки.

Традиційно головну різдвяну ялинку Львова відкрили і засвітили напередодні Дня святого Миколая, який другитй рік поспіль Українська греко-католицька церква та Православна церква України відзначає 6 грудня. Розпочали подію із хвилини пам’яті, аби вшанувати всіх тих, хто загинув у російсько-україніській війні.

Дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова подякувала родині Підвірних, яка цьогоріч подарувала місту свою ялинку, і символічно подарувала від Львівської громади сім'ї саджанець нової ялинки. Як і в попередні роки повномасштабної війни, дерево прикрасили старою світловою ілюмінацією, яку місто закупило ще в 2018 році. На верхівці ялинки – символ боротьби українців з агресором – «протитанковий їжак», якого у 2022 році змайстрували фахівці «Львівелектротрансу».

Фото Марії Масюк / ZAXID.NET

«Востаннє я був в центрі Львова років 10 тому. Я думав, що моя ялинка тут загубиться, бо в мене подвір’я невеличке, а тут така площа, але вона не загубилась. На подвір’ї вона мені вже заважала страшенно: хвіртка не відкривається, бруківку піднесло. То я вже з сусідами домовився, щоб зрізати на дрова, але тут зараз вона приносить усім радість. Своє подвір’я тепер без тієї ялинки я не впізнаю. Приїдемо ще на свята з родиною сюди до ялинки з дочкою та онуком», – розповів Ярослав Підвірний.

До засвічення ялинки також долучився Герой України, командир роти розвідки 103-ї окремої бригади тероборони імені митрополита Андрея Шептицького Юрій Жуковець із сім’єю, який подякував Ярославі і Ганні Підвірним і наголосив на важливості збереження українських традицій.

Ялинка стоятиме на площі орієнтовно місяць. Масових розваг, як-то ярмарки чи міська ковзанка, у центрі Львова не передбачено. Натомість у Львівській громаді відбудеться кілька заходів для збереження та підтримки українських традицій, зокрема встановлення різдвяної шопки та винесення дідуха, хода звіздарів, запрацює різдвяна пошта.