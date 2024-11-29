На фото головна ялинка Львова 2023 року, її місту також подарували

Напередодні дня святого Миколая, у четвер, 5 грудня, біля Оперного театру у Львові засвітять головну різдвяну ялинку 2024 року. Дерево місту подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району.

Як повідомили у Львівській міськраді 29 листопада, у понеділок, 2 грудня, працівники ЛКП «Зелений Львів» зріжуть дерево і перевезуть до Львова. Засвічувати головну ялинку міста планують о 18:00 5 грудня у супроводі колядок, які виконуватиме муніципальний хор «Гомін».

Цьогоріч свою ялинку місту подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки Яворівського району Львівської області. Висота дерева – приблизно 16 м. Ялинці приблизно 20 років.

Ялинка, яка стане окрасою Львова на зимові свята (фото Христини Процак)

Ярослав та Ганна Підвірні поділились історією, як змогли виростити на подвір’ї таке високе дерево. Ганна Підвірна випадково знайшла поламаний саджанець на дорозі, він був невеликим, але з корінцями. Чоловік із внуком вирішили посадити деревце у дворі. За словами доньки Наталії, в перші роки ялинка була зовсім маленька, росла погано, але батько її гарно доглядав, тож дерево стало високим і зараз створює незручності у господарстві, тому вже 4 роки сім’я думала про те, аби ялинку зрізати.

Керівник управління культури Олексій Тарабан розповів, що ялинку прикрасять тільки ілюмінацією, на верхівці замість зірки буде протитанковий «їжак», якого два роки тому виготовили працівники ЛКП «Львівелектротранс». Світлова ілюмінація закуплена ще у 2018 році. Посадовець наголосив, що на міську ялинку з бюджету не виділяється жодних грошей, а підсвітка дерева протягом свят є досить економною.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET уклав перелік резиденцій святого Миколая у Львові та на території Львівщини.