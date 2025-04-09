Жінка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора

У Львові судили водія маршрутки, який на смерть збив пішохідку. Жінка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Шевченківський районний суд призначив йому умовний термін.

Як йдеться в матеріалах справи, ДТП трапилася 7 липня 2024 року. Водій за кермом автобуса марки Електрон, працівник АТП №1, на проспекті Чорновола збив пішохідку. Жінка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Після ДТП потерпіла померла від важких травм.

Водій під час судового засідання свою провину визнав, у скоєному щиро покаявся. Представник потерпілої подав заяву про проведення судового розгляду без їхньої участі, просячи суворо водія не карати та не застосовувати додаткового покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами.

Шевченківський районний суд Львова визнав винним Сергія Михайлова та призначив йому п’ять років позбавлення волі. Однак суддя звільнив водія від відбування покарання з випробувальним терміном у три роки. Водій має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Окрім цього, суд вирішив не позбавляти обвинуваченого прав, зважаючи на клопотання ЛК АТП №1, де вказували на дефіцит водіїв та потребу забезпечення пасажирських перевезень, зокрема для потреб ЗСУ.

Також водій має сплатити в дохід держави загальну суму витрат на проведення експертиз – понад 30 тис. грн. На вирок суду протягом 30 днів можна подати апеляцію.