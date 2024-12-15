Великою частиною святкової атмосфери є заставлений смачними стравами стіл. Господині та господарі щедро намагаються його накрити, щоб увесь наступний рік був багатий і в достатку. Для багатьох приготування олівʼє – щорічна традиція. Проте цей салат оригінально створений у Москві і в подальші роки трансформувався та популяризувався в СРСР. Якщо ми хочемо позбутися всього радянського та російського спадку, як чужого для нас, варто спробувати замінити олівʼє новими смаками. Три рецепти таких страв пропонує шеф-кухар Євген Клопотенко.

Салат з відвареним язиком і соусом чимічурі

Інгредієнти:

Для салату:

картопля – 2-3 шт.;

яловичий язик – 1 шт.;

солоні огірки – 2 шт.;

Для соусу чимічурі:

петрушка – 5 гілочок;

перець чилі – ½;

часник – 2 зубчики;

оливкова олія – 5 ст. л.;

винний оцет – 1 ст. л.;

сіль до смаку.

Для язика:

лавровий лист – 1 шт.;

духмяний перець – 3 горошини;

чорний перець – 5 горошини.

Спосіб приготування:

Спершу відваріть яловичий язик, адже на це необхідно від 1,5 до 2 годин. Візьміть язик, зачистьте, помийте, складіть у каструлю та залийте водою. Додайте лавровий лист, духмяного перцю та чорного перцю. Варіть 1,5-2 години на повільному вогні, накривши кришкою.

Відваріть три однакові за розміром картоплини, а потім залиште, щоб охолонули.

Після того, як язик приготується, опустіть його в холодну воду та зніміть шкіру. Наріжте кубиком.

Почистіть картоплю та наріжте кубиком. Це ж зробіть і з двома солоними огірками. Використовуйте саме солоні огірки, а не мариновані, тому що у складі соусу є винний оцет.

Усі інгредієнти для салату змішайте в мисці, і переходьте до приготування соусу.

Для соусу чимічурі: візьміть 5 гілочок петрушки, помийте, наріжте та перекладіть у чашу блендера. До петрушки додайте ½ перцю чилі, але попередньо видаліть насіння. Також додайте 2 зубчики часнику, влийте 5 ст. л. оливкової олії та 1 ст. л. винного оцту. Посоліть до смаку та перебийте блендером в однорідну масу. Заправте салат готовим соусом.

Салат з індичкою, запеченими овочами та домашнім майонезом

Інгредієнти:

філе індички – 500 г;

морква – 2 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

печериці – 300 г;

корінь імбиру – 2 см;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

тостовий хліб (для сухарів) – 4 скибки;

домашній майонез – 2 ст. л.;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Відразу увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. На застелене фольгою деко викладіть ретельно вимиті морквини, печериці, солодкий перець і філе індички (попередньо зачистивши його від плівок та зайвого жиру). Скропіть філе та овочі соняшниковою олією.

Поставте всі інгредієнти в духовку на 40 хвилин, запікатися за температури 180 градусів. Через 20-25 хвилин перевірте овочі, якщо вони готові, то витягніть їх, а філе індички залиште запікатися до готовності, ще приблизно на 20 хв.

Доки овочі остигають, а філе запікається, приготуйте домашній майонез із куркумою. Для цього візьміть 2 жовтки, додайте до них 10 г гірчиці та збийте їх занурювальним блендером в однорідну масу.

Потім додайте лимонного соку та дрібку солі. Усі інгредієнти перебийте до однорідності та вливайте цівкою соняшникову олію, не перестаючи збивати блендером. Дивіться по консистенції соусу, але вам знадобиться приблизно 125-150 мл олії. Наприкінці додайте 2/3 ч. л. куркуми та ще раз трохи збийте. Соус готовий.

4 скибки тостового хліба наріжте кубиками та обсмажте на сухій сковорідці.

Переходьте до нарізання овочів та м’яса. Із солодкого перцю зніміть шкірку, видаліть насіння та наріжте середнім кубиком.

Запечену моркву очистьте і наріжте смужками, а печериці розріжте навпіл або четвертинки.

Філе індички наріжте смужками. Усі інгредієнти змішайте в мисці та заправте домашнім майонезом. Додайте сухарики та натріть 2 см кореня імбиру. Акуратно перемішайте всі інгредієнти салату та одразу подавайте до столу, оскільки сухарики можуть розмокнути.

Салат із шинкою, картоплею та йогуртовою заправкою

Інгредієнти:

картопля середнього розміру – 3-4 шт.;

морква – 1 шт.;

шинка – 250 г;

волоських горіхів – 50 г;

оливки – 100 г;

мелений коріандр – ½ ч. л.;

сіль та перець до смаку.

Для соусу:

натуральний йогурт – 150 г;

кріп – 10 гілочок;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Моркву та картоплю, помийте, висушіть, викладіть у форму або на деко та запікайте 30 хвилин за температури 180 градусів.

Дайте готовим овочам повністю охолонути, а потім наріжте їх середніми кубиками. Складіть у миску.

Шинку також наріжте середніми кубиками, додайте до моркви та картоплі.

Додайте в салат також оливок та подрібнених волоських горіхів.

Для заправки: дрібно наріжте 10 гілочок кропу та подрібніть 2 зубчики часнику. У окремій мисці змішайте подрібнений кріп, часник, 150 г натурального йогурту та ретельно перемішайте. Заправте салат соусом.