Досвідчені кулінари знають, що найкращий варіант – класична товкачка

Картопляне пюре здається простою стравою, однак саме тут багато хто припускається помилки, яка може зіпсувати весь результат. Ukr.Media розповідає, чому не варто перебивати картопляне пюре блендером.

Чому не варто використовувати блендер?

Коли хочеться пришвидшити процес – деякі господині беруться за блендер. Але така економія часу часто закінчується провалом. Леза блендера працюють на дуже високій швидкості, сильно подрібнюючи картоплю та руйнуючи крохмальні гранули. У результаті з них вивільняється амілоза – один з компонентів крохмалю, який змішуючись з рідиною (молоком, вершками чи водою, що залишилась), утворює дуже щільну та клейку структуру.

Саме через вивільнення та активацію амілози під дією сильного механічного впливу (блендера) пюре перетворюється на ту саму «липку масу, що нагадує шпалерний клей» або «гумову» субстанцію.

Що обрати натомість?

Досвідчені кулінари знають, що найкращий варіант – класична товкачка. Вона не руйнує структуру картоплі, зберігаючи природну повітряність. І для того, щоб отримати ідеальну консистенцію, потрібно повільно розминати картоплю.

Але якщо ж все ж таки хочеться заощадити час, можна використовувати міксер. Його насадки працюють м’якше, але вмикати прилад варто лише після попереднього розм'якшення картоплі. Важливо також не переборщити достатньо 10-15 секунд на середній швидкості, щоб пюре стало приємної консистенції.

Зверніть увагу й на температуру: занадто гарячий овоч легше перетворюється на клейстер, тому дайте їй трохи охолонути перед подрібненням.

Ще один секрет – це додавання масла чи вершків. Жири пом’якшують текстуру, роблячи пюре оксамитовим навіть без міксера.