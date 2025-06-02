Це простий та зручний спосіб відміряти борошно, особливо під час приготування соусів та тіста

Ми звикли вимірювати борошно за допомогою ваги або склянками. Проте, якщо під рукою немає кухонних ваг, відміряти точну кількість борошна допоможе звичайна столова ложка. Як саме, пише «24 канал».

Як відміряти борошно ложкою?

Коли у вас на кухні немає ваг, а мірна склянка не підходить (бо вміщує лише близько 200 грамів борошна), на допомогу приходить звичайна столова ложка.

Це простий та зручний спосіб відміряти борошно, особливо під час приготування соусів та тіста, де важливо дотримуватись пропорцій.

Одна столова ложка борошна без гірки зазвичай містить приблизно 5-7 грамів продукту. Однак, якщо ви набираєте борошно з гіркою, то збільшуєте вагу до 10-12 грамів. Такий спосіб вимірювання стане в пригоді, коли потрібно швидко додати невелику кількість інгредієнта, не ризикуючи зіпсувати консистенцію страви.