Виконавши цей простий крок, ви отримаєте дійсно чудовий торт та ніжну випічку

Просіювання борошна, какао-порошку чи цукрової пудри може здаватися зайвим кроком, але насправді цей етап має велике значення для текстури випічки. Shuba розповідає, чому варто просіювати борошно та коли цього робити не потрібно.

Навіщо просіювати борошно

Просіювання виконує одразу дві функції:

По-перше, так ви насичуєте борошно повітрям, тому текстура тіста буде дуже ніжна. По-друге, це також допомагає більш рівномірно розподілити сухі продукти, такі як борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль.

Виконавши цей простий крок, ви отримаєте дійсно чудовий торт та ніжну випічку.

Коли потрібно просіювати борошно

Навіть якщо в рецепті не вказано, що сухий продукт потрібно просіяти, все одно не варто пропускати цей крок. Певні типи борошна, наприклад, борошно для тістечок або тортів, від природи легші, оскільки містять меншу кількість білка, ніж борошно універсального призначення. Однак їх просіювання точно не буде зайвим.

Також важливо уважно прочитати рецепт, перш ніж щось просіювати. Тому що деякі рецепти вимірюють інгредієнти за вагою, а не за об’ємом, і просіяне борошно матиме іншу вагу, ніж непросіяне.

У деяких кулінарних книгах вказано, яка вага до або після просіювання. Якщо не вказано вагу, то можна вважати, що це міра для непросіяного борошна.

Коли просіювання не обов’язкове

У деяких рецептах просіювання сухих продуктів не потрібно. Ви можете пропустити цей крок, коли готуєте тісто для темпури. Tempura – це легке та повітряне тісто, яке готується лише з борошна та води. Воно використовується для покриття м’яса, морепродуктів, овочів для смаження у фритюрі.