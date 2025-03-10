Якщо сир вологий, липкий і сирники з нього сформувати ніяк не виходить, тоді потрібно додати манку

Перед тим як визначити, що саме потрібно додати в сирники, важливо звернути увагу на головний інгредієнт – кисломолочний сир. Prostoway розповідає, що його якість визначає, чи варто використовувати борошно або манку.

Якщо сир свіжий, сухий і щільний, без сторонніх запахів і кислого присмаку, борошно в сирниках взагалі не потрібне. У такому разі:

Відтисніть кисломолочний сир у марлі, щоб збігла зайва рідина. Не додавайте занадто багато цукру, щоб сир не став вологим. Додайте яйце, сіль та ванілін. Перемішайте масу. Сформуйте сирники. Обваліть сирники в борошні та обсмажте на сковорідці.

Якщо сир вологий, липкий і сирники з нього сформувати ніяк не виходить, тоді потрібно додати манку. Вона вбере зайву вологу.

Але спершу потрібно дати тісту постояти 15 хвилин перед тим, як почати формувати сирники та обсмажувати їх. Манка набухне та загустить тісто для сирників.

Борошно теж допомагає вбирати вологу і покращити якість сирної маси, але воно додає сирникам присмак випічки, що не завжди доречно.

В обох випадках важливо знати міру: з надмірним додаванням борошна сирники втратять сирний смак, а з манкою можуть вийти сухими.

У більшості випадків у сирники все ж краще додавати манку, адже вона зберігає ніжну структуру та не впливає на смак страви.