Але вибухнути може не тільки борошно, а й вугільний або деревний пил, цукрова пудра

Існує думка, що борошно може вибухнути при контакті з відкритим вогнем, тому навіть деякі працівники ресторанів бояться запалювати сірник поруч з просіяним борошном. Harchi розповідають, чи справді це можливо та за яких умов.

Чи справді борошно може вибухнути?

Борошно дійсно може вибухнути. Проте для того, щоб відбувся вибух, необхідна наявність кисню та відкритого вогню. Вибух може відбутися тільки при концентрації борошна 50 грамів на кубічний метр у закритому просторі. Якщо концентрація борошна буде перевищена, то борошно буде горіти.

Вибух – це по суті дуже швидке горіння. Тому для горіння потрібен окисник, у ролі якого виступає кисень, та відновник – борошно. Оскільки процес гетерофазний, тобто взаємодіють тверда речовина і гази, то від площини дотику залежить і швидкість реакції. Чим меншими є часточки, тим більша площина і швидша реакція, тому і відбувається вибух. Вибухнути може не тільки борошно, а й вугільний або деревний пил, цукрова пудра.

Офіційні вимоги до зберігання та переробки зерна та борошна обумовлені законодавством. Звісно, якщо дотримуватись цих правил, то ймовірність вибуху на підприємствах та у закладах, що мають справу із великою кількістю борошна, зводиться до мінімуму. При зберіганні борошна у домашніх умовах вибух виключений.