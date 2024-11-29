Паштет із квасолі. Рецепт дня0
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Паштет з квасолі не лише смачний, але й надзвичайно поживний, адже він багатий на білки та інші корисні мікроелементи. Для створення ароматного паштету з квасолі ідеально підійдуть сорти з ніжною кремовою текстурою та нейтральним смаком, які чудово поглинають аромати спецій та інших компонентів. Такими є, наприклад, біла квасоля сортів «Яська» чи «Каннелліні», які відмінно гармонують з часником, лимонним соком, оливковою олією та різноманітними прянощами.
Інгредієнти:
Відварюйте білу квасолю до готовності протягом 1-1,5 години, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Почистіть та поріжте кубиком цибулю та моркву. Обсмажте овочі до готовності на 3 столових ложках олії на повільному вогні.
Змішайте цибулю, моркву та відварену квасолю. Додайте чайну ложку яблучного оцту, сіль до смаку, коріандру та 2 зубчики часнику.
Викладіть масу у блендер, додайте 50 мл олії та перебийте до однорідного стану. Подавайте з підсушеним чорним хлібом за бажанням.
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