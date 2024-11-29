Паштет з квасолі не лише смачний, але й надзвичайно поживний, адже він багатий на білки та інші корисні мікроелементи. Для створення ароматного паштету з квасолі ідеально підійдуть сорти з ніжною кремовою текстурою та нейтральним смаком, які чудово поглинають аромати спецій та інших компонентів. Такими є, наприклад, біла квасоля сортів «Яська» чи «Каннелліні», які відмінно гармонують з часником, лимонним соком, оливковою олією та різноманітними прянощами.

Інгредієнти:

біла квасоля – 150 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

олія – 3 ст. л.;

яблучний оцет 6% – 1 ч. л.;

сіль до смаку;

коріандр – ⅓ ч. л.;

часник – 2 зуб.;

олія – 50 мл;

хліб для подачі.

Спосіб приготування:

Відварюйте білу квасолю до готовності протягом 1-1,5 години, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. Почистіть та поріжте кубиком цибулю та моркву. Обсмажте овочі до готовності на 3 столових ложках олії на повільному вогні.

Змішайте цибулю, моркву та відварену квасолю. Додайте чайну ложку яблучного оцту, сіль до смаку, коріандру та 2 зубчики часнику.

Викладіть масу у блендер, додайте 50 мл олії та перебийте до однорідного стану. Подавайте з підсушеним чорним хлібом за бажанням.

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