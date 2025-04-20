Курячі котлети з сиром – це смачна, соковита й проста у приготуванні страва. Поєднання ніжного курячого фаршу та тягучого сиру створює ідеальний дует смаків. Вони чудово пасують до картопляного пюре, овочевого гарніру чи свіжого салату.

Інгредієнти:

для фаршу:

куряче філе – 600 г;

600 г; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; зубки часнику – 2 шт.;

2 шт.; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; хліб білий – 150 г;

150 г; молоко – 80 мл;

80 мл; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; приправа до курки за смаком;

за смаком; олія соняшникова – 80 мл;

для начинки:

сир твердий – 200 г;

200 г; яйця курячі – 2 шт.;

2 шт.; масло вершкове – 40 г;

40 г; зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Скибки хліба заливають теплим молоком і залишають на кілька хвилин, щоб добре розм’якли, після чого їх ретельно відтискають. Куряче м’ясо нарізають невеликими шматочками, а до нього додають очищену цибулю і зубчики часнику. Усі ці інгредієнти пропускають через м’ясорубку, утворюючи однорідну масу. До фаршу додають яйце, сіль, спеції за смаком і гарно вимішують до пластичної консистенції, пише Shuba.

Для начинки заздалегідь відварюють яйця, охолоджують і очищують, після чого натирають на середній тертці. Сир натирають таким самим способом. Зелень миють, дрібно подрібнюють і змішують з натертими інгредієнтами. До начинки додають трохи розтопленого вершкового масла, що додає їй ніжності.

З готового фаршу мокрими руками формують невеликі коржики, в центр кожного викладають трохи сирно-яєчної начинки й акуратно зліплюють котлету овальної форми. Обсмажують їх на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків — по кілька хвилин на кожну сторону. Котлети виходять соковитими всередині та з апетитною хрусткою скоринкою зовні.