Курячі котлети з сиром. Рецепт дня0
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Курячі котлети з сиром – це смачна, соковита й проста у приготуванні страва. Поєднання ніжного курячого фаршу та тягучого сиру створює ідеальний дует смаків. Вони чудово пасують до картопляного пюре, овочевого гарніру чи свіжого салату.
Інгредієнти:
для фаршу:
- 600 г;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 1 шт.;
- 150 г;
- 80 мл;
- за смаком;
- за смаком;
- за смаком;
- 80 мл;
для начинки:
- 200 г;
- 2 шт.;
- 40 г;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Скибки хліба заливають теплим молоком і залишають на кілька хвилин, щоб добре розм’якли, після чого їх ретельно відтискають. Куряче м’ясо нарізають невеликими шматочками, а до нього додають очищену цибулю і зубчики часнику. Усі ці інгредієнти пропускають через м’ясорубку, утворюючи однорідну масу. До фаршу додають яйце, сіль, спеції за смаком і гарно вимішують до пластичної консистенції, пише Shuba.
Для начинки заздалегідь відварюють яйця, охолоджують і очищують, після чого натирають на середній тертці. Сир натирають таким самим способом. Зелень миють, дрібно подрібнюють і змішують з натертими інгредієнтами. До начинки додають трохи розтопленого вершкового масла, що додає їй ніжності.
З готового фаршу мокрими руками формують невеликі коржики, в центр кожного викладають трохи сирно-яєчної начинки й акуратно зліплюють котлету овальної форми. Обсмажують їх на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків — по кілька хвилин на кожну сторону. Котлети виходять соковитими всередині та з апетитною хрусткою скоринкою зовні.