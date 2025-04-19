Домашній твердий сир – чудовий варіант для тих, хто цінує натуральні продукти. Приготувати його дуже просто, навіть без досвіду в кулінарії. Потрібно лише кілька доступних інгредієнтів і трішки терпіння. Готовий сир має ніжну текстуру, приємний вершковий смак і добре тримає форму. І він ідеально підійде навіть у великодній кошик.

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 1 кг;

молоко – 1 л;

масло – 100 г;

яйце – 1 шт.;

сіль – 10 г (1 чайн. ложка);

сода – 5 г (1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир варіть у молоці, постійно помішуючи. Після закипання, продовжуйте варити ще 5 хвилин. Для помішування найкраще використовувати дерев’яну лопатку. Вона, на відміну від звичайної ложки, добре відчищає сир від дна каструлі і він не пригоратиме, пише Smakplus.

Після цього викладіть сирну масу в друшляк, застелений чистою тканиною або марлею, і дайте сироватці добре стекти. Чим краще стече рідина, тим більш щільним вийде сир. Сироватку не викидайте – її можна використовувати для приготування тіста на вареники або хліб без дріжджів.

Повернувши сир в каструлю, додайте яйце, масло і сіль, ретельно перемішуючи на повільному вогні ще 2-3 хвилини. Наприкінці додайте соду, маса одразу збільшиться в об’ємі. Ще раз ретельно вимісіть її на плиті.

Готову масу викладіть у форму, бажано пластикову, щоб сир легко вийшов після охолодження. Якщо ж форма інша, застеліть її папером для випікання. Залиште сир на холоді до повного охолодження.