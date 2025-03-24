Для того, щоб приготувати м’яке вершкове масло, важливо використовувати дуже холодні вершки. Також не забудьте охолодити інструменти, з якими будете працювати: миску та насадку-вінчик міксера. Коли ви почнете збивати вершки, вони розділяться на дві частини: жирну масу та рідину. З жирової частини і вийде вершкове масло, а рідину, яку називають пахтою, можна використовувати як заміну молока в рецептах як солодких, так і солоних страв.

Інгредієнти:

вершки 15% – 500 мл.

Спосіб приготування:

Щоб приготувати вершкове масло, почніть з охолодження миски, помістивши її в холодильник на пів години. Потім налийте дуже холодні вершки з жирністю 15% в охолоджену посудину і збивайте їх міксером. Поступово, через кілька хвилин, вершки розділяться на дві частини: рідку і жирну, пише Shuba.

Продовжуйте збивати, і через 10 хвилин жирна частина набуде жовтого відтінку та почне густіти, прилипаючи до стінок миски. Коли на дні з’явиться біла рідина, а вершкові пластівці утворять густу масу, можна вимикати міксер.

Далі процідіть отриману суміш через друшляк, акуратно відтискаючи залишки рідини шпателем. Чим більше вологи ви видалите, тим довше масло збережеться. Після цього загорніть готове масло в пергаментний папір і сформуйте, наприклад, брусочок. Поставте в холодильник, де воно швидко застигає, і буде готове до використання.