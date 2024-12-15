Ентоні Блінкен вперше підтвердив контакти між адміністрацією Байдена та сирійськими повстанцями «Хаят Тахрір аш-Шам»

Державний секретер США Ентоні Блінкен підтвердив, що а мериканські офіційні особи підтримують прямий контакт із сирійським повстанським угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні. Про це Блінкен заявив на пресконференції в Йорданії, повідомило агентство Associated Press в суботу, 14 грудня.

Зазначається, що Ентоні Блінкен став першим американським чиновником, який публічно підтвердив контакти між адміністрацією Байдена та «Хаят Тахрір аш-Шам», яку США та інші країни внесли до списку терористичних організацій.

Блінкен не став обговорювати подробиці контактів, але сказав, що для США важливо донести до групи інформацію про її поведінку та те, як вона збирається керувати в перехідний період.

«Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами», – сказав держсекретар США. Він додав, що «наше послання сирійському народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому».

AP повідомляє, що Ентоні Блінкен разом із колегами з восьми арабських країн і Туреччини, а також високопосадовцями з Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, підписав набір принципів, які мають слугувати переходом Сирії до мирної, несектантської та інклюзивної країни.

В інтерв'ю сирійському телебаченню лідер групи «Хаят Тахрір аш-Шам», раніше відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані не заявив про прямі контакти зі США, але сказав, що нова влада в Дамаску підтримує зв'язок із західними посольствами. Він також сказав, що повстанці не мають «наміру вступати в конфлікт, тому що в Сирії спостерігається загальне виснаження».

Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» оголосили про повалення уряду Башара Асада. Вони також заявили, що нібито покінчили з екстремістським минулим та працюватимуть над мирною передачею влади.

Того ж дня США повідомили, що збережуть свою присутність на сході Сирії й вживатимуть заходів, аби запобігти відродженню терористичної «Ісламської держави». Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) атакувало понад 75 об'єктів ІДІЛ у центральній Сирії, аби бойовики «Ісламської держави» не скористалися поточною нестабільною ситуацією в країні.