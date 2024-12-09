США залучали стратегічні бомбардувальники B-52 для атак по цілях ІДІЛ

Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) 8 грудня завдало десятки високоточних авіаударів по таборах і оперативних підрозділах «Ісламської держави» у центральній Сирії. Атака була частиною операції зі запобігання спроб бойовиків ІДІЛ скористатися поточною нестабільною ситуацією в країні. Про це повідомила пресслужба CENTCOM в Х увечері 8 грудня.

У ході операції було атаковано понад 75 об’єктів ІДІЛ зі стратегічних бомбардувальників B-52, винищувачів F-15 і штурмовиків A-10. Наразі триває оцінка бойових збитків, втрат серед цивільного населення немає, заявили в CENTCOM.

Центральне Командування Збройних сил США запевнило, що спільно із союзниками в регіоні продовжуватиме операції з послаблення оперативних можливостей «Ісламської держави».

«Не повинно бути жодних сумнівів – ми не дозволимо ІДІЛ відновитися і скористатися нинішньою ситуацією в Сирії. Усі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони співпрацюватимуть з ІДІЛ або підтримуватимуть її в будь-який спосіб», – сказав генерал Майкл Ерік Курілла.

Наступ повстанців у Сирії та втеча Башара Асада

Нагадаємо, 27 листопада сирійське ісламістське угруповання«Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) почало наступ на заході Сирії. За кілька днів повстанцям вдалося увійти до другого найбільшого міста країни Алеппо і захопити кілька інших великих міст, які десятки років підпорядковувались режиму Башара Асада.

8 грудня сирійські повстанці заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом лідер сирійської опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада, який правив Сирією майже 25 років. Того ж дня США заявили, що збережуть свою присутність на сході Сирії й вживатимуть заходів, аби не допустити відродження терористичної «Ісламської держави».

Українська розвідка зафіксувала факти виведення російського контингенту з Сирії, де наступають повстанці. Також розвідники встановили, що повідомлення про авіатрощу літака Іл-76Т з сирійським президентом-втікачем Башаром Асадом на борту, є російською дезінформацією для прикриття операції з порятунку авторитарного лідера Сирії та його близького оточення. Агентство ТАСС повідомило з посиланням на власні джерела, що Асад разом зі своєю сім’єю перебуває у Москві.