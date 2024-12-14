Із 1 грудня українці почали отримувати тисячу гривень виплати «Зимової єПідтримки» – програми, яка є одноразовою матеріальною допомогою і має на меті підтримати малозабезпечених громадян.

Суспільство одразу ж поляризувалось щодо доцільності цієї виплати – хтось іронічно проводив паралелі із тисячею від Юлії Тимошенко, хтось радів і поспішив подати заявку на отримання, дехто закликав скерувати гроші на допомогу війську. Остання пропозиція знайшла широкий відгук у соціальних мережах українців.

Однак оприлюднена 13 грудня міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим статистика стала холодним душем для тих, хто очікував, що «тисяча Зеленського» стане суттєвою підтримкою для знесилених трирічною війною Сил оборони України. Лише 4% українців перерахували тисячу гривень на допомогу військовим, 63% оплатили цими грошима комунальні послуги.

ZAXID.NET вирішив запитати читачів, як саме вони витратили тисячу гривень державної підтримки. Обирайте один із варіантів відповідей або залишайте свій у коментарях під новиною.

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