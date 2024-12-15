Переможці чемпіонату «Шкільна ліга з шахів» отримали грошові премії

У Львові назвали переможців особисто-командного чемпіонату «Шкільна ліга з шахів», який відбувся 14 грудня. У змаганнях взяли 319 учнів міських та приватних шкіл Львівської громади.

Як розповіли в міському управлінні освіти, метою турніру була популяризація шахів серед школярів. За результатами чемпіонату визначили найсильніші команди та гравців.

Індивідуальні перемоги в молодшій категорії здобули:

Фурда Богдан (Середня загальноосвітня школа 29),

Любунь Олег (84 школа імені Блаженної Йосафати Гордашевської),

Фаркаш Денис (Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов).

Також в молодшій категорії особливо відзначились команди Середньої загальноосвітньої школи 29, Середньої загальноосвітньої школи 34 імені Маркіяна Шашкевича та Гімназії Симоненка.

У Львові пройшов чемпіонат «Шкільна ліга з шахів»

Щодо загальних індивідуальних результатів:

Піх Матвій (Львівський фізико-математичний ліцей),

Геча Дмитро (Середня загальноосвітня школа 29),

Токарчук Олександр (Ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса Львівської міськради).

Загальні командні результати:

Середня загальноосвітня школа 29,

Львівський фізико-математичний ліцей,

Ліцей імені Івана Пулюя.

У львівській мерії зазначили, що загальний призовий фонд чемпіонату «Шкільна ліга з шахів» становить 184 тис. грн. Переможці отримали грошові винагороди у розмірі 7-30 тис. грн.