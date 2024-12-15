У Львові визначили переможців міського чемпіонату з шахів серед школярів
У змаганнях взяли участь понад 300 учасників
У Львові назвали переможців особисто-командного чемпіонату «Шкільна ліга з шахів», який відбувся 14 грудня. У змаганнях взяли 319 учнів міських та приватних шкіл Львівської громади.
Як розповіли в міському управлінні освіти, метою турніру була популяризація шахів серед школярів. За результатами чемпіонату визначили найсильніші команди та гравців.
Індивідуальні перемоги в молодшій категорії здобули:
- Фурда Богдан (Середня загальноосвітня школа 29),
- Любунь Олег (84 школа імені Блаженної Йосафати Гордашевської),
- Фаркаш Денис (Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов).
Також в молодшій категорії особливо відзначились команди Середньої загальноосвітньої школи 29, Середньої загальноосвітньої школи 34 імені Маркіяна Шашкевича та Гімназії Симоненка.
У Львові пройшов чемпіонат «Шкільна ліга з шахів»
Щодо загальних індивідуальних результатів:
- Піх Матвій (Львівський фізико-математичний ліцей),
- Геча Дмитро (Середня загальноосвітня школа 29),
- Токарчук Олександр (Ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса Львівської міськради).
Загальні командні результати:
- Середня загальноосвітня школа 29,
- Львівський фізико-математичний ліцей,
- Ліцей імені Івана Пулюя.
У львівській мерії зазначили, що загальний призовий фонд чемпіонату «Шкільна ліга з шахів» становить 184 тис. грн. Переможці отримали грошові винагороди у розмірі 7-30 тис. грн.