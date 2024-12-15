Підроблений документ виявили у сервісному центрі МВС у селі Червоне

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженці села Чепелі Підкамінської громади Ользі Абель, яка в листопаді цього року прийшла в сервісний центр обмінювати куплене два роки тому підроблене посвідчення водія. Жінку визнали винною у пособництві та підробці документу та покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн.

За матеріалами справи, у вересні 2022 року Ольга Абель придбала онлайн підроблене водійське посвідчення категорій «А» та «В», надавши невідомій особі свої анкетні дані та фото. Підроблений документ їй надіслали «Новою поштою».

У листопаді цього року Ольга Абель прийшла в сервісний центр МВС, що в селі Червоне біля Золочева, щоб обміняти підроблене водійське посвідчення, видане на два роки, та отримати новий документ.

Свою вину у використанні підробленого документу жінка визнала та розкаялася.

Суддя Марія Бакаїм визнала Ольгу Абель винною у пособництві в підробці та використанні підробленого документу (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді штрафу – 17 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.