Виробником гри S.T.A.L.K.E.R. 2 є GSC Game World – студія з багатим досвідом у розробці ігор. Однак більшість з них належить до категорії RTS (стратегія в реальному часі, що характеризується динамічним ігровим процесом). Ідеться переважно про такі ігри, як «Козаки: Європейські битви» та «Козаки 2: Наполеонівські війни», а також про доповнення до обох частин. GSC також створила кілька RTS-ігор, присвячених завоюванню й колонізації Північної Америки, заснованих на тих же механізмах, що й серія «Козаки», але вони не були дуже успішними.

Хоча RTS-ігри дозволили GSC заробити гроші й отримати визнання на ринку, справжній прорив стався у 2007 році з виходом атмосферного шутера S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля. Хоча це був не перший досвід студії у створенні FPP-шутерів (first-person perspective – термін, що використовується для опису перспективи гравця в комп'ютерних іграх), адже ще 2001 року вона створила Codename: Outbrake, лише пригоди в Чорнобильській зоні стали для GSC справжнім проривом у розвитку. Гра мала чудову графіку, була дуже цікавою й захопливою. Вона також була інноваційною з точки зору сюжету, атмосфери та ігрових елементів, таких як аномалії, артефакти, модифікація зброї й можливість приєднатися до ворогуючих фракцій.

Перший S.T.A.L.K.E.R. здобув неабияку популярність. Свого часу він також завоював російський і білоруський ринки. Завдяки російському дубляжу, персонажам з русофонними іменами, багатьом елементам, що натякають на радянську й російську культуру, а також участі програмістів з Росії й Білорусі у створенні модифікацій S.T.A.L.K.E.R., українська гра вважалася в обох цих країнах... рідним продуктом. Розробники ігнорували це і навіть заохочували таке сприйняття гри. Згодом вийшло ще два доповнення до S.T.A.L.K.E.R.: «Чисте небо» (2008) та «Поклик Прип'яті» (2009). Загалом було продано понад 4 мільйони копій ігор серії. Крім того, «Сталкер» неодноразово зазнавав піратського поширення, особливо в пострадянських країнах. Тож продукт GSC мав величезний успіх і потенціал для заробітку за умови подальшого розвитку проєкту.

Вибоїста дорога до «Серця Чорнобиля»

Невдовзі після успіху першої частини GSC задумалася про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2. Перші анонси «Серця Чорнобиля» були зроблені представниками студії ще 2010 року. Другу частину планували випустити через два роки.

Однак фінансові проблеми, що з'явилися наприкінці 2011 року, перекреслили амбітні плани української команди. Студії довелося скоротити штат і шукати нових інвесторів. Їхній прихід не покращив ситуацію. Інвестори вступили в суперечку з командою, що призвело до припинення роботи у 2012-му. Через два роки ЗМІ оголосили про повернення GSC «як фенікса з попелу». Тоді команда оголосила про вихід «Козаків 3» і відновлення роботи над «Серцем Чорнобиля». У 2021 році GSC оголосила, що S.T.A.L.K.E.R. 2 побачить світ наступної весни. Водночас зростали побоювання щодо чергової ескалації збройного конфлікту з Росією. Як наслідок, студія розглядала питання про необхідність евакуації співробітників і їхніх сімей до Словаччини й Чехії. Однак робота над грою не була перервана.

Повномасштабне російське вторгнення у 2022 році призвело до розпуску команди GSC. Із 330 працівників до Чехії виїхали з сім'ями близько 200 осіб. Студія розділилася на дві філії – київську і празьку. Крім того, частина чоловіків з колективу пішла добровольцями воювати з агресором або була мобілізована. Тож війна неминуче вплинула на процес розробки гри. Євген Григорович, генеральний директор студії, в інтерв'ю порталу Eurogamer порівняв це з участю в кількох марафонах. Команда ставила перед собою цілі, яких потрібно було досягти, інтенсивно працювала, а потім робила перерву. Такий ритм призвів до того, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов з великою кількістю баґів.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – як заробити гроші і зробити Україну цікавою

Хоча S.T.A.L.K.E.R. 2 не отримав приголомшливо позитивних відгуків від критиків, які вказували на баґи, які ускладнюють ігровий процес, грі вдалося швидко завоювати серця постійних геймерів (станом на 6 грудня з 84 345 відгуків у Steam 70 557 були позитивними). Ще 22 листопада розробники гри повідомили, що ПК-версія гри була придбана (переважно через Steam) накладом у мільйон копій. При цьому вони підкреслили, що не брали до уваги закупи через Xbox Game Pass, які, як очікувалося, були вищими. «Серце Чорнобиля» в базовій версії коштує 229,99 злотих, а це означає, що з двома мільйонами проданих копій гра теоретично заробила 489 980 000 злотих або 114 138 957 доларів США. І це вже за перші кілька днів після релізу.

S.T.A.L.K.E.R. 2 дуже швидко очолив список ігор. Він обійшов, зокрема, дуже популярний командний FPP-шутер Counter Strike 2. 24 листопада 121 335 гравців з усього світу одночасно подорожували віртуальною зоною. Зараз GSC систематично випускає патчі, тобто виправлення, покликані поліпшити гру і виправити помилки, які були виявлені після релізу. А втім, нещодавно, 23 листопада, на сайті PC Gamer Фрейзер Браун заявив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 одноосібно «врятував 2024 рік від перетворення на абсолютне сміття для геймерів».

Як порівняти з першою версією гри, у новому «Сталкері» відбулися значні зміни. GSC відмовилася від російського дубляжу, залишивши лише українську й англійську. Звісно, можна включити в гру субтитри, зокрема російські, але залишення тільки двох звукових версій може сприяти міжнародній популяризації української мови. Деякі гравці можуть вибрати її з цікавості або для більшого занурення в атмосферу S.T.A.L.K.E.R. 2 і поєднати зі субтитрами рідною мовою.

Гра також по вінця наповнена українською музикою. Її можна почути по радіо або з вуст неігрових персонажів, що з'являються в грі, іноді граючи при цьому на гітарі. Розробники використали аж 434 пісні вітчизняних виконавців. Позбувшись російських і радянських пісень, вони надали «Серцю Чорнобиля» однозначно українського характеру.

Серія «Сталкер» принесла велику економічну вигоду не тільки студії, але й Україні як державі. Насамперед подорожі до справжньої Чорнобильської зони стали більш популярними, що допомогло збільшити доходи від туризму. Відтепер цей невеличкий клаптик України сприймався не лише як місце трагічної катастрофи 1986 року, але й як привабливий простір для туристичних досліджень.

Щоб пояснити геймерам, чому робота над S.T.A.L.K.E.R. 2 призупинилася, GSC взяла участь у створенні документального фільму під назвою War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2, який розповідає не лише про роботу студії над грою, а й про участь її співробітників у захисті України та вплив війни на «Серце Чорнобиля». Документальний фільм також є даниною пам'яті колегам, які загинули в бою.

Гнівна реакція росіян

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 зовсім не зацікавлені в завоюванні російського ринку. Компанія GSC вирішила, що їхня гра не буде продаватися в Росії й Білорусі. Після 24 лютого 2022 року вони навіть демонстративно вирішили відмежувати свій продукт від будь-якої асоціації з державою-агресором. У грі немає російського дубляжу, з гри вилучили всі російські пісні, а елементи, пов'язані з радянським минулим, максимально зменшені без шкоди для атмосфери серії «Сталкер». У грі можна запустити тільки субтитри російською мовою, як і французькою чи польською. В англомовну назву автори ввели україномовне написання міста Chornobyl, замість Chernobyl, що запозичене з російської.

Гра, до речі, може бути заборонена в Росії, і тоді за її придбання вам загрожує кримінальна відповідальність. Причина в тому, що GSC допомагає Збройним силам України. Вона не лише збирає гроші на підтримку української армії, а й бере участь у розробці й виробництві одного з видів протитанкової зброї. Деякі співробітники студії пішли добровольцями в армію. Дехто віддав своє життя за Батьківщину. Геймдизайнер Володимир Єжов загинув 22 грудня 2022 року в Бахмуті. Відома також смерть актора Олексія Хільського, який озвучував персонажів гри. Він служив у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади і загинув 17 серпня 2023 року під час боїв у Запорізькій області.

Серед росіян, а також серед частини білорусів, дерусифікація гри і світу зони викликала лють. Кроки GSC у цьому напрямку зустріли повне нерозуміння з боку більшості російських і білоруських гравців, які, здавалося, ігнорували факт жорстокої російської агресії проти України. Вони пояснювали затримки в розробці «Серця Чорнобиля» лише недолугістю української студії та пандемією COVID-19, стверджуючи при цьому, що серія «Сталкер» є «загальним набутком» і що основним ринком збуту української гри є члени СНД. Росіяни можуть придбати гру, лише активувавши VPN і створивши рахунок в іноземному банку (наприклад, у Туреччині) для оплати транзакції.

Головними критиками S.T.A.L.K.E.R. 2 були білоруські оглядачі ігор Бібо і Боба з YouTube-каналу iXBT. Вони намагалися довести, що «Серце Чорнобиля» є провальним продуктом, а також катастрофою для GSC. Розпач росіян пішов далі – вони почали пропонувати оплату (еквівалентну приблизно 13 польським злотим) за написання негативних коментарів про S.T.A.L.K.E.R. 2 у Steam і Telegram. Російська пропаганда навіть створила відео, повне брехні, про те, як GSC нібито збирає дані про гравців, щоб потім передати їх Міністерству оборони – тоді «сталкерів», замість віртуальних пригод у зоні, мобілізують і відправлять на фронт. Очевидно, що ця ідея мала одразу дві мети: відбити бажання в молодих українців і та грати в S.T.A.L.K.E.R. 2 та підтримувати страх перед мобілізацією до армії.

Однак на цьому справа не зупинилася. Російські хакери викрали частину файлів гри і погрожували опублікувати їх, якщо українці не запровадять русифіковану версію «Серця Чорнобиля». Після кількох кібератак вони викрали інформацію про персональні дані, номери паспортів і місця проживання 237 співробітників GSC, а потім вказали на ці місця в інтернеті, закликаючи бомбардувати їх російськими ВПС (це був випадок з Євгеном Григоровичем, серед інших). Росіяни також переслідували співробітників української студії в соціальних мережах.

Розчаруванню росіян може сприяти й інша причина – невдачі їхніх власних ігор. Atomic Hearts, що містила пропаганду комунізму (у грі критикували лише політиків і божевільного вченого, але не ідеологію), мала проблеми з продажами після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Прагнення зробити геноцидний тоталітарний режим більш привабливим зустріло критику на Заході, хоча треба наголосити, що на таке ставлення вплинув насамперед збройний опір самих українців і пожвавлення дискусії про злочини радянського комунізму. В Atomic Hearts у Steam у піковий період її популярності грали 37 222 гравці, що є напрочуд скромним результатом на тлі української гри, яка досягла успіху. Інша російська гра, «Смута» 2024 року, стала катастрофою не лише з точки зору іміджу, але й фінансово. Екшн RPG, що розповідає про битву між московитами й польськими «окупантами» на початку XVII століття, коштував 1 мільярд рублів. Понад половину бюджету профінансував уряд Російської Федерації. Це мала бути російська відповідь «Відьмаку». Незважаючи на ресурси й час, вкладені у продукт, «Смута» виявилась наповненою помилками і з не дуже цікавою сюжетною лінією. Гру розгромили критики не тільки на Заході, але й у самій Росії.

***

S.T.A.L.K.E.R. 2 та інші популярні українські ігри позитивно впливають на впізнаваність України у світі та підвищують її привабливість. Вона перестає асоціюватися лише з бідністю, війною, горілкою й корупцією. Продукт GSC йде пліч-о-пліч з успішними проєктами київської студії 4A Games, яка створила серію ігор «Метро» (за мотивами прози російського письменника Дмитра Глуховського, який підтримує Україну й засуджує політику Кремля).

Варто також звернути увагу на те, на кого спрямована гра. Йдеться не лише про сьогоднішню молодь, яка незабаром виросте й отримає право голосу. Вона також адресована людям, які виросли в 1990-х роках і першому десятилітті ХХІ століття (тобто в той час, коли відбулася прем'єра першого «Сталкера»), а отже, у час розвитку комп'ютерних ігор. Сьогодні це часто люди у віці 30-50 років, часто вже батьки. Тож розвага, яка свого часу сприймалася як інфантильна, допомагає Україні знайти своє місце у свідомості людей західних країн. Вона також дає пересічним українцям привід для гордості й допомагає їм повірити у власні сили. S.T.A.L.K.E.R. 2 має всі шанси стати для України таким же культурним символом й елементом промоції, як «Відьмак 2» для Польщі та Kingdom Come: Deliverence для Чехії.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

Оригінальна назва статті: Wyszedł S.T.A.L.K.E.R. 2