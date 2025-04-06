Донеччани не покидають спроб посісти бодай другу сходинку

У неділю, 6 квітня, донецький «Шахтар» у Києві на стадіоні «Лівий Берег» прийматиме рівненський «Верес». Гра відбудеться в межах 23-го туру чемпіонату України й розпочнеться о 18:00.

Наставник «гірників» Маріно Пушіч офіційно капітулював, повідомивши, що його команда втратила шанси на чемпіонство і більше не бореться за золото УПЛ. Частина ж фахівців вважає, що такою заявою тренер намагався приспати пильність головних конкурентів і донеччани до останнього боротимуться за першу сходинку турнірної таблиці.

Наразі «Шахтар» йде третім, відстаючи від «Динамо» й «Олександрії» на 10 і 6 очок відповідно. На тижні «помаранчево-чорні» провели 120 хвилин у Кубку України, пройшовши завдяки голу в овертаймах команду Руслана Ротаня (1:0).

Достойно боровся у кубковому турнірі й «Верес», однак не зміг вистояти проти «Полісся» (0:1), програвши у додатковий час. Таким чином команди підходять до очного протистояння в однакових кондиціях.

У своїй історії «Верес» та «Шахтар» дотепер зустрічалися в офіційних матчах 18 разів. Абсолютна перевага на боці «гірників» – 14 перемог. Свою єдину дотепер перемогу рівняни здобули понад 30 років тому – у сезоні 1993/94 (2:0).

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають 1,26, тоді як успіх «Вереса» оцінюють у 13,00. Нічия котирується у 5,80. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,79, тоді як тотал менше 2,5 – 2,09.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають Кевін (2,10) та Егіналдо (2,50), тоді як у «Вереса» роблять ставку на Миколу Гайдучика (5,50) та Руслана Степанюка (6,50).

Де дивитися матч 23-го туру УПЛ між «Шахтарем» та «Вересом»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.