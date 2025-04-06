Підводний човен типу Vanguard

У водах навколо Великої Британії виявили російські шпигунські датчики, що стежили за атомними ракетними підводними човнами типу Vanguard. У британській армії ці пристрої назвали потенційною загрозою національній безпеці. Про це повідомила газета The Telegraph в неділю, 6 квітня.

Кілька шпигунських датчиків, які хвилею викинуло на берег, виявили Військово-морські сили Великої Британії. Раніше медіа повідомляли, що Москва намагалася зібрати розвідінформацію про чотири підводні ракетоносці, один з яких наразі виконує місію в межах постійного морського ядерного стримування.

Видання вказує, що Росія має флот спеціалізованих підводних човнів, які, мовляв, краще підготовлені до ведення бойових дій та стеження, ніж техніка Великої Британії та її союзників по НАТО.

Так, у 2024 році поблизу берегів Великої Британії помітили російський шпигунський корабель «Янтарь». Програму підводних досліджень судна контролює Головне управління глибоководних досліджень (рос. ГУГИ).

Представник міністерства оборони Великої Британії заявив, що країна має намір посилити безпеку критично важливої офшорної інфраструктури.

«Разом з нашими союзниками по НАТО й Об’єднаним експедиційним корпусом ми посилюємо нашу реакцію, щоб гарантувати, що російські кораблі та літаки не зможуть працювати таємно поблизу Великої Британії або біля території НАТО, використовуючи нові технології, такі як штучний інтелект, і координуючи патрулювання з нашими союзниками», – ішлося в повідомленні.

До слова, упродовж останніх 15 місяців у Балтійському морі було пошкоджено щонайменше 11 інтернет-кабелів, частково через те, що кораблі перетягували якорі через морське дно.

Після атаки на кабель між Естонією та Фінляндією країни Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF) у січні розгорнули систему реагування Nordic Warden, яка використовує ШІ для моніторингу переміщення російського тіньового флоту.