Скільки саме кораблів НАТО братиме участь у місії, не повідомляють з міркувань безпеки

НАТО запустить місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), в межах якої відбуватиметься патрулювання найважливіших районів Балтійського моря. Про початок місії у вівторок, 14 січня, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу у Гельсінки, передає The Washington Post.

Рішення розпочати нову місію пов’язане з необхідністю захистити підводні кабелі у Балтійському морі. Обриви кабелів почали відбуватися регулярно – в їхньому пошкодженні підозрюють кораблі тіньового флоту Росії.

«Це залучатиме низку засобів, включаючи фрегати та морські патрульні літаки, серед іншого, і посилить нашу пильність у Балтиці», – сказав Марк Рютте.

За його словами, також НАТО розгорне «невеликий парк» військово-морських безпілотників. Вони виконуватимуть завдання з посиленого спостереження та стримування.

Генсек НАТО зазначив, що понад 95% інтернет-трафіку захищено через підводні кабелі, а 1,3 млн км кабелів гарантують фінансові операції на суму приблизно 10 трлн доларів щодня. За його словами, противники НАТО повинні розуміти, що альянс «не погодиться на атаки на його критичну інфраструктуру».

«У всьому Альянсі ми бачили елементи кампанії з дестабілізації наших суспільств через кібератаки, спроби вбивства та диверсії, включаючи можливий саботаж підводних кабелів у Балтійському морі», – заявив Рютте.

З міркувань безпеки Марк Рютте не розповів, які саме кораблі будуть патрулювати Балтійське море. Крім того, генсек НАТО не уточнив, де саме кораблі нестимуть свій патруль.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року у Балтійському морі були перерізані лінії електропередачі між Фінляндією та Естонією. У пошкодженні кабелів підозрюють російський танкер Eagle S, що перевозив нафту з Росії до Єгипту – судно проходило в момент інциденту поряд, і невдовзі було затримане береговою охороною Фінляндії. Окрім електричного кабелю, також пошкоджено чотири кабелі зв’язку.

До того, в листопаді 2024 року, стало відомо про обрив кабелів передачі даних між чотирма країнами. За даними видання WSJ, правоохоронці підозрюють китайського судна Yi Peng 3, який перевозив російські добрива у скоєнні диверсії – якір балкера тягнувся по дну протягом 160 км та обірвав кабелі між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. Правоохоронці розглядають версію, що капітан корабля міг бути завербований російською розвідкою, оскільки шанс того, що він не побачив кинутого якоря є «надзвичайно малоймовірним».