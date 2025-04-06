Таню Муіньо родом із Одеси, однак живе і працює в США

Українська режисерка Таню Муіньо здобула перемогу в номінації за найкращу режисуру за версією Hollywood Music Video Awards 2025. Нагороду режисерка отримала за кліп для відомої американської співачки Lady Gaga – Disease.

Відеокліп вийшов наприкінці жовтня 2024 року. За задумкою режисерки, Lady Gaga бореться з внутрішніми демонами і долає їх.

Раніше відеоробота Disease здобула нагороду MTV Video Music Awards Japan у номінації за найкраще відео сольного виконавця.

Додамо, що раніше українка з Одеси Таню Муіньо працювала з українськими артистами, як-от Monatik та Dorofeeva. Однак згодом вона розпочала успішну карʼєру у США та знімала кліпи для Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Ленні Кравіца, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлса, Дуа Ліпи, Сема Сміта та інших.

У 2024 році Таня Муіньо стала режисеркою номеру для виступу на Євробаченні представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil.