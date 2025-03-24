Анімаційне відео зняли на нову версію старого хіта Pianoboy «Краще, що є»

Режисерка анімації Анастасія Фалілеєва створила кліп для Pianoбой. Це анімаційне відео на нову версію старого хіта виконавця «Краще, що є». Відео передає дуже емоційну історію втрат, які принесло вторгнення Росії в Україну.

«Ми живемо у часи, коли більшість того, що було нашим звичним улюбленим життям, зруйновано. Ми всі втратили легкість свого серця, а кожен окремо втратив щось своє. Але є й те, що лишилось», – ідеться у пресрелізі гурту.

Кліп на пісню «Краще що є» виконано у найкращих традиціях творчості режисерки – у аналоговій техніці mixed-media анімації: звичайні відео роздруковуються покадрово на папері, а потім доповнюються малюнками, блискітками, наклейками – щоб розширити сюжет.

«Ми давно співпрацюємо з Pianoбой, і робили різні відео разом, але моєю мрією завжди залишалося створити стоп-моушен кліп. Пісня “Краще що є” дуже особлива і відповідальна для ілюстрування. Я щаслива, що Дмитро Шуров вкотре підтримав мою крейзі ідею, на цей раз із mixed media анімацією. Кліп вийшов безтурботним і від того нестерпно болючим. Трохи наївна анімація підсилює це якнайкраще», – зазначила режисерка Анастасія Фалілеєва.

Анастасія Фалілеєва – українська анімаційна режисерка, відома фільмом «Я померла в Ірпені», що став фестивальним хітом та отримав престижні нагороди на світових кінофестивалях. Серед них нагорода за найкращий анімаційний фільм найбільшого фестивалю короткого метру у Clermont-Ferrand. Також «Я померла в Ірпені» кваліфікували на «Оскар», тож він змагатиметься за нагороду Американської кіноакадемії у 2026 році.