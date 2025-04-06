Новачок УПЛ спробує взяти реванш за розгром у першому матчі

У неділю, 6 квітня, «Динамо» в межах 23-го туру чемпіонату України прийматиме «Лівий Берег». Гра відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Роман Блавацький (Львів), а за VAR відповідатиме Михайло Райда (Закарпатська обл.).

«Динамо» минулого туру у Львові здолало «Рух» (2:0), а на тижні вдруге било «жовто-чорних» (1:0) у Кубку України. Кияни продовжують лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – «Олександрію» – на 4 пункти. «Лівий Берег» натомість у своїй останній грі якраз і поступився команді Руслана Ротаня (0:1), але мав більше часу на підготовку до дуелі з киянами, оскільки давно вилетів з Кубка України. Нині команда Віталія Первака посідає одинадцяту сходинку, маючи у доробку 22 очки (і гру в запасі).

У своїй історії команди зустрічались лише одного разу – «Лівий Берег» лише у поточному сезоні дебютував в елітному дивізіоні за підсумками перемоги у «Турнірі чотирьох» (після зняття з розіграшу СК «Дніпро-1»). У першому колі «Динамо» розбило суперника з рахунком 3:0.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,22, тоді як успіх «Лівого Берега» оцінюють у 16,00. Нічия котирується у 6,40. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,83, тоді як тотал менше 2,5 – 2,03. Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,60) та Андрій Ярмоленко (2,20), тоді як в «Лівого Берега» роблять ставку на Даниїла Сухоручка (8,00) та Дмитра Шастала (9,00).

Де дивитися матч 23-го туру УПЛ між «Динамо» та «Лівим Берегом»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.