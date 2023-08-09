Термінал супутникового інтернету Satcube

Шведська компанія Satcube направить в Україну щонайменше 100 власних терміналів супутникового інтернету, які будуть використовуватись на деокупованих територіях. Про це заявив засновник і генеральний директор Satcube Якоб Каллмер, пише «Європейська правда».

Satcube використовує супутникову мережу американської компанії Intelsat, яка й розмістила замовлення на постачання терміналів на суму близько 70 мільйонів шведських крон (5,97 млн євро). Вартість терміналів оплатить Німеччина, яка їх і передасть.

Для Satcube це найбільше замовлення від початку виробництва терміналів у 2017 році. На першому етапі Satcube планує передати українській стороні близько 100 портативних інтернет-терміналів.

За словами Каллмера, перші термінали в Україну відправили на початку літа. У Satcube кажуть, що не знають, чи буде використовуватись її обладнання військовими, але не заперечують.

«Це може бути що завгодно – від підключення до польових госпіталів до підтримки зв'язку в польових умовах», – каже Якоб Каллмер.

Портативний інтернет-термінал Satcube важить близько 8 кілограмів і може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу, однак, становить до однієї секунди, оскільки супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 тис. кілометрів.