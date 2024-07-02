Головну роль зіграла Ноемі Мерлан

Готується чергова екранізація культового роману Емманюель Арсан. Нагадаємо, перша еротична картина «Емманюель» вийшла у 1974 році, рівно 50 років тому. Головну роль у фільмі тоді зіграла Сільвія Крістель. Згодом вийшло чимало сиквелів, проте ніхто не намагався перезапустити цю еротичну серію. І у 2024 році це сталось, повідомляє Kinowar.

Нагадаємо, що загальна канва історії приблизно така: Емманюель переїжджає разом з чоловіком у Азію, оскільки у чоловіка тут робота. Роботи багато, а тому жінка часто залишається наодинці сама з собою. Спочатку вона відверто нудьгує і страждає, але потім, після кількох доленосних зустрічей, вона відкриває в собі бажання досліджувати власну сексуальність. Що до певної межі цікаво і надихаюче, але згодом приносить напругу в стосунках.

Режисеркою нової екранізації стала Одрі Діван («Золотий лев» Венеційського кінофестивалю 2021 року за фільм «Подія»). Над сценарієм з нею працювала Ребекка Злотовськи («Моє спекотне літо з Софі», «Планетарій»). У головних ролях Ноемі Мерлан («Портрет дівчини у вогні», «Полуничка»), Наомі Воттс («Розмальована вуаль», «Кінг-Конг», «Малголланд Драйв») та Джеймі Кемпбелл Бовер («Дивні дива», «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії», «Рок-н-рольщик»).

Прем’єра картини запланована на 20 вересня 2024 року, а зараз вийшов перший трейлер еротичної драми.