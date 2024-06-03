Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону волонтеру Гордію Ісакову. Чоловік їхав до Польщі за гуманітарною допомогою та мав усі необхідні документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, наприкінці серпня 2023 року Гордій Ісаков приїхав у пункт пропуску «Шегині», чоловік їхав до Польщі, як водій-волонтер, щоб доставити в Україну гуманітарну допомогу. Прикордонник відмовив чоловіку в перетині кордону начебто через ненадання необхідних документів.

Чоловік не погодився із рішенням прикордонника та звернувся до суду, щоб його скасувати. Гордій Ісаков розповів, що мав усі необхідні документи для перетину кордону під час воєнного стану, зокрема наказ голови Житомирської ОВА та витяг із додатка до наказу, лист від БО «Фонд громади Житомира», а також довідку та лист голови правління цієї благодійної організації.

Справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив усі матеріали цієї справи та аргументи сторін. Суддя підтвердив, що у Гордія Ісакова були необхідні документи для перетину кордону, прикордонники ж, відмовляючи чоловіку в перетині кордону, не вказали, яких саме документів у нього немає.

Суддя задовольнив позов волонтера, визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону. Гордію Ісакову мають виплатити також 2000 грн на правову допомогу. Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали.