Придбати житло за бюджетною програмою треба протягом року з моменту першої виплати

Кабінет міністрів України затвердив розподіл житлових субвенцій на 5,7 млрд грн у 2024 році. На сторінці урядового порталу із посиланням на міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна 2 липня повідомили, що кошти на житло за трьома бюджетними програмами отримають майже 2500 осіб.

За словами очільника Мінветеранів, Кабмін затвердив розподіл субвенцій на виплату компенсації для придбання помешкань за трьома бюджетними програмами.

«Мінветеранів зібрав від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники коштів вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов'язково введене в експлуатацію», – пояснив Олександр Порхун.

Хто може отримати виплати на житло

Відповідно до постанови Кабміну, гроші та придбання помешкань можуть отримати:

особи з інвалідністю внаслідок російсько-української війни I - II групи, які стали на захист України, а також члени родин загиблих чи померлих учасників бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни I - II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав, а також члени родин загиблих чи померлих учасників бойових дій за кордоном;

внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС та визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Зазначається, що минулого року на виплати ветеранам для придбання житла уряд виділив 5,9 млрд грн. З 2600 учасників бойових дій та членів їхніх сімей, серед яких розподілили бюджетні кошти, 2155 з них вже придбали житло.

Як отримати гроші на житло для ветеранів

Для отримання бюджетних виплат потрібно подати заяву та документи до виконавчого відділу місцевого органу самоврядування, щоби стати на квартирний облік. Після цього необхідно подати документацію до ЦНАПу чи органу соціального захисту, дочекатися рішення комісії та відкрити рахунок в «Ощадбанку», куди будуть надходити кошти згідно з помісячним розписом.

Зазначимо, придбати житло за програмою для ветеранів необхідно упродовж року з моменту отримання грошей. Детальну інструкцію, як отримати виплати на житло, читайте тут.