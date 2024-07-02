Львівський ІТ кластер передав ПвК «Захід» обладнання для зв'язку на понад 1,2 млн грн
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 липня
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У вівторок, 2 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Задля захисту неба від ворога. Львівський ІТ кластер передав ПвК «Захід» обладнання на понад 1,2 млн грн.
- Нудота і біль у животі виявилися симптомами смертельної недуги. Медики лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 71-річну львів’янку.
- Контрабандне взуття та куртки. На кордоні з Польщею затримали вантажівку з одягом на 6,7 млн грн.
- Хто і чому приїжджає до Львова. Вже вдруге Львівський туристичний офіс разом з УКУ провели соціологічне опитування серед гостей міста.
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