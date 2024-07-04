Перемишлянська міськрада з 2020 року володіє землями лісового заказника

Прокурори вимагають повернути у державну власність лісовий заказник місцевого значення «Білий берег», який розташований на території Перемишлянського лісництва, біля села Чуперносів. Площа заказника становить 1 га. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у четвер, 4 липня, повідомили, що землі Держгеокадастр незаконно передав землю у комунальну власність Перемишлянської міської ради.

«Прокурори встановили, що у 2020 році, згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Львівській області землі лісового заказника незаконно передані в комунальну власність Перемишлянської міської ради як землі сільськогосподарського призначення. Відтак землю заказника "Білий берег" можуть передати у власність чи користування юридичним чи фізичним особам. Це завдало б довкіллю непоправної шкоди», – розповіли у прокуратурі.

Справу про передачу заказника у комунальну власність розглядає Господарський суд Львівської області. Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, заказник «Білий берег» є частиною ділянки площею 12,8 га, яка 2020 року стала комунальною власністю Перемишлянської міської ради. Згідно з кадастровою картою, землю не здавали в оренду.

Додамо, що заказник «Білий берег» утворила Львівська облрада 2018 року. У прокуратурі наголосили, що заказник входить до складу природно-заповідного фонду України та є національним надбанням, яке має особливий режим охорони.