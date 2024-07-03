Господарський суд Волинської області зобовʼязав Рівненську сільську раду повернути у власність держави землі лісу вартістю 11 млн грн. Про це 3 липня повідомили у пресслужбі прокуратури.

«Прокурори з'ясували, що ділянки, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, були неправомірно інвентаризовані як землі сільськогосподарського призначення та перебувають у комунальній власності», – йдеться у повідомленні.

Речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич уточнила ZAXID.NET, що йдеться про землі загальною площею 2,2 га.

Відтак, суд задовольнив позови прокуратури, тому ліси повернуть у власність держави.