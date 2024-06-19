Господарський суд Волинської області зобов’язав Устилузьку громаду повернути у власність держави понад 16 га прикордонної смуги. Про це 19 червня повідомили у спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.



«Прокурори встановили, що більше 16 га прикордонної смуги у 2019 році були незаконно передані Держгеокадастром у власність Устилузької міської територіальної громади під час інвентаризації земель», – зазначили правоохоронці.

Вартість ділянки оцінюють у понад 327 млн грн.



Для захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовами, які задовольнили у повному обсязі й повернули прикордонну смугу Волинській обласній військовій адміністрації.