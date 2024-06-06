Господарський суд Волинської області повернув у власність держави землі національного парку «Цуманська Пуща» вартістю майже 485 млн грн. Про це 6 червня повідомили у прес-службі прокуратурі області.



За даними слідства, на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування землі, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення й згодом передали в оренду.

Відтак, Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокурорів і зобов’язав повернути 30 га природно-заповідного фонду у власність держави, вартість якого оцінюють у майже 485 млн грн.

Додамо, що національний природний парк «Цуманська Пуща» розташований у межах Ківерцівського району Волинської області, на території однойменного лісового масиву поблизу селища Цумань, в межиріччі Стиру та Горині. Парк займає 43% відносно усієї площі Цуманської пущі.