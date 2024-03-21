Директору нацпарку «Цуманська Пуща» Віталію Деркачу оголосили про підозру

Директору національного парку «Цуманська Пуща» оголосили про підозру в незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду. Збитки внаслідок зрізання 48-ми вікових дубів оцінюють у 16,5 млн грн. Про це 21 березня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Прокуратура не називає прізвища підозрюваного, але за даними онлайн-системи для бізнесової аналітики YouControl посаду директора Цуманської пущі з 18 квітня 2021 року займає Віталій Деркач.

За інформацією слідства, у липні 2023 року посадовець разом із власником одного із волинських деревообробних підприємств організував незаконну вирубку дерев на території заповідного урочища «Цуманська пуща», чим заподіяв збитки державі на понад 16,5 млн грн. Для реалізації задуманого він залучив найманих працівників, які зрізали 48 дубів, віком понад 165 років.

Відтак, директору нацпарку Віталію Деркачу оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень і вчиненій за попередньою змовою групою осіб незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, спільнику посадовця також повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Наразі вирішується питання про відсторонення директора парку від посади та про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Додамо, що у Волинській області є три національні парки: «Прип’ять-Стохід», «Цуманська пуща», Шацький національний природний парк, а також Черемський природний заповідник.