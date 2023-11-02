Зрубані дерева виявили у серпні цього року на території кількох дільниць лісництва

У нацпарку «Цуманська Пуща» на Волині виявили масштабну вирубку дубів. Частина дерев мають близько 165 років. Слідство підозрює, що до вирубки причетні посадовці нацпарку та місцевий підприємець, але підозр в цій справі поки ще ніхто не отримував, оскільки тривають експертизи.

Зрізані дерева правоохоронці виявили у серпні цього року, але відомо про інцидент та арешт деревини стало в четвер, 2 листопада, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що на території ківерцівського національного природного парку «Цуманська Пуща» виявили 48 зрубаних дубів віком понад 165 років, а також дерева інших порід. Екологічна шкода склала близько 16,5 млн грн. Під час слідчих дій біля огорожі одного з приватних підприємств, причетного до незаконної рубки, виявлено ще 870 колод дуба.

«Загальний об’єм виявленої деревини – понад 600 кубометрів, а вартість – понад 21 млн грн. За клопотанням ДБР суд наклав арешт на деревину і тепер її передали на потреби держави», – йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що до незаконної вирубки причетні посадовці нацпарку та місцевий підприємець. Однак, підозр у цій справі поки що нікому не вручали. Наразі триває екологічна експертиза, за результатами якої правоохоронці вручатимуть підозри.

У прес-службі прокуратури Волині додають, що справу кваліфікують за ч.4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка лісу) та ч.3 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень). Максимально санкції статей передбачають вісім років тюрми.