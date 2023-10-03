На Волині внаслідок падіння дерева загинув чоловік. Відомо, що це сталось в момент, коли він займався незаконною заготівлею лісу.

Як повідомила прес-служба Поліського лісового офісу, нещасний випадок стався ввечері у понеділок, 2 жовтня, в Микуличівському лісництві філії Володимир-Волинського лісомисливського господарства.

«Мешканець села Когильне Володимирського району самовільно зрізав дерево, яке при падінні нанесло чоловіку травми, несумісні з життям. Співчуваємо рідним та близьким. Цей випадок – ще одне нагадування про небезпеку, яку тягнуть за собою подібні вчинки», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції повідомили, що загиблому чоловікові було 55 років. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».