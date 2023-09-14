Рятувальники спустились у криницю до чоловіка і витягнули його на поверхню за допомогою троса

На Волині 40-річний чоловік впав у 15-метровий колодязь. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі рятувальників, чоловіка дістали з криниці за допомогою троса і передали медикам.

У прес-службі ДСНС Волині повідомили, що виклик до рятувальників надійшов близько 10:40 у четвер, 13 вересня. Співмешканка потерпілого повідомила, що у селі Шельвів Володимирського району в криницю впав 40-річний чоловік.

«На місце події направлено черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду на місце виклику рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка та передали його працівникам медичної служби», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET фахівчиня Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віта Лукашевич уточнила, що нещасний випадок стався на подвір'ї будинку за місцем проживання чоловіка. Глибина криниці – 15 метрів. За яких обставин чоловік впав у колодязь, з'ясовують поліцейські. Однак попередньо відомо, що обвалу колодязя не виявили.

У прес-службі Волинського обласного центру медицини катастроф ZAXID.NET не уточнили, в якому стані перебуває травмований чоловік. Відомо лише, що потерпілого доправили до Володимирської лікарні, де його оглядають лікарі.