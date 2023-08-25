Нещасний випадок стався біля складу підприємства у Любомлі

У місті Любомль на Волині внаслідок ураження струмом загинули двоє чоловіків. Попередньо відомо, що нещасний випадок стався через те, що водій вантажівки випадково зачепив електропровід.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, нещасний випадок стався вчора, 24 серпня на вулиці Промисловій у Любомлі. Пообіді до поліції надійшло повідомлення від медиків, що поблизу складського приміщення одного з місцевих підприємств виявили двох мертвих чоловіків. Попередня причина смерті – ураження електричним струмом.

«З'ясувалося, що 62-річний водій автомобіля КАМАЗ під час розвантажування бортом кузова зачепив високовольтну лінію електропередач. Внаслідок цього відбулося електрозамикання, яке вразило струмом водія транспортного засобу та перехожого, 52-річного місцевого жителя», – йдеться у повідомленні.

Обидва чоловіки загинули на місці. Їхні тіла направили на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).