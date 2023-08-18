У лісі неподалік Луцька грибник випадково отримав поранення грудної клітки, впавши на власний ніж. Чоловік встиг забігти до авто, доїхати до найближчої заправки та попросити людей викликати медиків. Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, виклик правоохоронці отримали зранку 18 серпня. Заявник повідомив, що на заправці на вулиці Ківерцівській у Луцьку чоловік стікає кров'ю.

«Прибувши на місце, вони побачили громадян, що скупчилися навколо чоловіка, який лежав на землі. В нього на грудях виднілася чимала рана, з якої невпинно пульсувала кров. Поліцейські затиснули травмоване місце та контролювали стан потерпілого до приїзду швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів патрульним, що зранку поїхав в ліс по гриби, випадково спіткнувся та впав на свій ніж. Оскільки в лісі не було зв'язку, викликати медиків він не міг, тому сів у своє авто та самотужки дістався до міста. Бодікемера поліцейського зафіксувала цю розмову.

Згодом на місце прибули медики, вони надали травмованому чоловікові допомогу та госпіталізували його. Інспектори супроводили авто медиків до лікарні, де чоловіка поклали в реанімаційне відділення.