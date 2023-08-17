Рятувальники знайшли та доправили на берег тіло чоловіка

Неподалік Луцька рятувальники виявили у заплаві річки Чорногузка тіло зниклого безвісти 58-річного чоловіка. Відомо, що він пішов з дому тиждень тому.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, тіло доправили на берег близько 17:15 у середу, 16 серпня, в селі Голишів Луцького району.

«Група водолазно-рятувального відділення міста Луцька, обстеживши заплаву річки Чорногузка, знайшла та дістала тіло людини на берег. Загиблого передали працівникам поліції», – йдеться у повідомленні.

Особу загиблого вже встановили: ним виявився мешканець сусіднього села Коршовець Луцького району 1965 року народження. За попередньою інформацію, чоловік пішов з дому тиждень назад та не повернувся.

Точні причини загибелі чоловіка встановлять на судово-медичній експертизі, куди спрямували тіло.