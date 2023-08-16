Чоловіка із трясовини витягнули п'ятеро рятувальників

На Волині надзвичайники врятували чоловіка, який загруз у болоті. Відомо, що він хотів скоротити шлях до місцевого водосховища, але натомість збився з маршруту та застряг у трясовині.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, інцидент стався у вівторок, 15 серпня, біля села Мощена, що за 9 км від Ковеля. Чоловік на велосипеді намагався скоротити шлях до місцевого водосховища, прямуючи через болото, але заблукав і застряг у багнюці. Близько 16:20 він звернувся за допомогою до рятувальників та надіслав їм свою геолокацію.

На місце вирушили п'ятеро рятувальників. Вони оглядали місцевість з двох напрямків відносно вказаних чоловіком координат, а також обстежували місцевість за допомогою дрона.

«Зрештою чоловіка виявили на заболоченій місцині по пояс у трясовині. З небезпечної ділянки його визволили за допомогою рятувальних мотузок, круга та жилета», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що рятувальники також витягнули з болота велосипед чоловіка.