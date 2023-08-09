У озері на Рівненщині відпочиввальники виявили тіло 43-річного чоловіка. Відомо, що це уродженець Волині, який втонув під час купання в озері.

Як повідомила прес-служба вараського райуправління ДСНС Рівненщини, нещасний випадок стався в озері поблизу села Нобель Локницької громади (одне з прикордонних сіл Рівненської області).

«Внаслідок утоплення загинув житель селища Любешів Волинської області, 1980 року народження. Тіло виявили відпочивальники. Обставини загибелі наразі встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що з початку року на водоймах Вараського району втопились шестеро людей, з яких двоє – діти. А загалом у Рівненській області станом на початок серпня налічувалось 24 летальні випадки під час відпочинку на водоймах. З них четверо загиблих – діти.