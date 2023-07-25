Рятувальники ліквідували пожежу близько 05:00 ранку

На Волині неподалік озера Світязь блискавка влучила у дерев'яний будинок відпочивальників. На момент інциденту в будинку людей не було. Від удару блискавки виникла пожежа, яка знищила частину покрівлі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про загоряння у дерев'яному будинку в урочищі Гряда надійшло близько 03:30 вночі у вівторок, 25 липня.

«На місці події працювали рятувальники 11 пожежно-рятувальної частини Шацька та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Прип’ять. Горіння локалізували о 03:59, ліквідували – о 04:50. Вогонь пошкодив частину покрівлі, перекриття і внутрішнього оздоблення будівлі», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що на момент виникнення пожежі людей у будинку не було, відтак, постраждалих внаслідок інциденту немає. Попередньою причиною займання називають влучання блискавки.