Семеро людей застрягли на острові посеред Світязя через негоду
Рятувальники на катері доправили до берега трьох жінок та хлопчика
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На озері Світязь семеро відпочивальників через негоду застрягли на острові посеред озера. На допомогу викликали рятувальників, які катером доправили жінок і дитину до берега. Троє чоловіків дочекались покращення погодніх умов і допливли самотужки.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Волині, інцидент стався близько 18:00 у неділю, 25 червня. До рятувальників надійшло повідомлення, що на острові посеред Світязя опинились відпочивальники, які кликали на допомогу.
Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі рятувальників, відпочивальники плавали на SUP-дошках та катамарані. Вони дістались до острова, але в цей момент на озері почалася негода: посилився вітер і почався дощ.
Люди не могли самотужки дістатись до берега і почали кликати на допомогу. «Їм на допомогу на катері вирушили рятувальники відділення водолазно-рятувальних робіт селища Шацьк. До берега доправлено чотири людини (три жінки та хлопчик)», – йдеться у повідомленні.
Троє чоловіків залишилися на острові, а після того, як погодні умови покращились, вони дістались до берега самостійно.