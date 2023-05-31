Дитину безуспішно намагались реанімувати

На Рівненщині в селі Річки п'ятирічна дитина втопилася у ставку, який викопали місцеві мешканці поблизу дороги. За даними поліцейських, дівчинка не впоралась із керуванням велосипеда та впала у воду, звідки не змогла виплисти, повідомили у прес-службі поліції Рівненської області у середу, 31 травня.

Правоохоронці повідомили, що трагічна подія сталась приблизно о 13:40 у вівторок, 30 травня. Дівчинка планувала кататися на дитмайданчику поблизу з гімназією в центрі села.

«П’ятирічна донька сказала 24-річній мамі, що їде кататися на велосипеді на дитмайданчик неподалік освітнього закладу, а вже за 20 хвилин її там ніхто не бачив. Батьки та односельці кинулися шукати дитину. Її виявила місцева жителька у штучній водоймі приватного господарства. Попередньо дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду», – повідомили у прес-службі поліції.

Дівчинку намагались реанімувати, проте врятувати її життя не вдалося. За фактом смерті слідчі внесли відомості до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з відміткою про нещасний випадок. Наразі встановлюються всі обставини події.