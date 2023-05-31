Внаслідок зіткнення задню частину легковика розтрощило ударом

На Івано-Франківщині у вівторок, 30 травня, сталась смертельна аварія за участі легковика Mitsubishi Carisma та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення загинув 13-річний пасажир легкового авто та серйозно травмувалася семимісячна дитина, повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області у середу, 31 травня.

За даними правоохоронців, аварія сталась близько 16:16 у селі Крилос, що на Прикарпатті. Авто Mitsubishi, в салоні якого була 36-річна жінка та двоє дітей, зіткнулося з автобусом на зустрічній смузі, внаслідок чого 13-річний підліток загинув.

«На автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" 36-річна водійка автомобіля Mitsubishi Carisma, мешканка смт Більшівці, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, не обрала безпечної швидкості руху та втратила керованість автомобілем. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулась з автобусом Scania Carrus, яким керував 45-річний чоловік, мешканець Рівненської області», – повідомили у прес-службі поліції Прикарпаття.

Внаслідок зіткнення автомобілів від отриманих травм на місці події загинув 13-річний хлопчик. Семимісячне немовля, яке на момент аварії перебувало в дитячому автокріслі, отримало серйозні ушкодження. Дитину госпіталізували у важкому стані до однієї з лікарень Івано-Франківська.

Водійка Mitsubishi отримала тілесні ушкодження, їй надали необхідну допомогу та відпустили. Як і водій автобуса, жінка була твереза. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху).