Дівчинку знайшли на четверту добу після зникнення

У Харківській області знайшли 2-річну Віолетту, яку протягом трьох діб розшукувала понад тисяча людей.

Дівчинку знайшли в лісі за 6 км від її дому, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У повідомленні сказано, що дитина жива, але втомлена, спрагла й голодна. «Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася», – наголосили в МВС і додали, що наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

За інформацією МВС, до пошуків дівчинки долучилася понад тисяча людей. Дитину шукали в селі Скрипаї, де вона проживає, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.

«Три ночі вона провела в лісі. Її шукали майже чотири доби. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, за шість кілометрів від дому», – додав керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Про зникнення дитини стало відомо 23 травня. Ввечері того дня дівчинка гралась зі своїм братом-близнюком на подвір'ї. Близько 19 години хлопчик прибіг до хати, але дівчинки з ним не було.